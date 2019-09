Jutgen un acusat per forçar dones immigrants a prostituir-se a l'N-II

L'Audiència de Girona va començar a jutjar ahir un acusat que s'enfronta a 28 anys de presó per portar dones enganyades des de Bulgària i obligar-les a exercir la prostitució a la carretera N-II a les comarques gironines. És el suposat líder d'una trama que l'Audiència de Girona ja va jutjar i condemnar el gener del 2017. L'acusat, que només va respondre les preguntes de la defensa, va assegurar que entre els anys 2008 i 2011 –quan la fiscalia situa els fets- no residia al país. Entre les tres víctimes alliberades per la Policia Nacional hi havia una menor d'edat.