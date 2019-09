Trump avisa que està «preparat» per respondre a l'atac contra refineries saudites

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que està «carregat i preparat» per respondre a l'atac contra refineries saudites i va afegir que, tot i que creu saber qui n'és el «culpable», està esperant la resposta de Riad per saber com procedir. «El subministrament de petroli de l'Aràbia Saudita va ser atacat. Hi ha raons per pensar que en sabem el culpable, estem carregats i preparats, pendents de verificació, però estem esperant a escoltar el regne sobre quina creuen que va ser la causa d'aquest atac, i sota quins termes procediríem», va manifestar Trump a Twitter.

Hores més tard, el president nord-americà va afirmar que els Estats Units no necessiten el petroli o el gas de l'Orient Mitjà. «Atès que hem treballat tan bé en relació amb l'energia en els últims anys, som un exportador net d'energia», va escriure Trump. «Ara som el productor número 1 d'energia al món», va assenyalar, tot afegint que «no necessitem el petroli i el gas de l'Orient Mitjà i, de fet, allà tenim uns quants vaixells cisterna, però ajudarem els nostres aliats».

El Govern dels Estats Units va acusar l'Iran d'haver perpetrat «un atac deliberat a l'economia mundial», en referència a les explosions registrades dissabte passat en dues refineries de petroli a l'Aràbia Saudita. «Vull reiterar que els Estats Units condemnen totalment l'atac de l'Iran al regne d'Aràbia Saudita, i demanem a altres nacions que facin el mateix. Aquest comportament és inacceptable i han de respondre per això», va denunciar el secretari d'Energia, Rick Perry, a Viena.

Paral·lelament, la coalició àrab internacional creada i encapçalada per l'Aràbia Saudita per donar suport al Govern iemenita va afirmar que l'atac amb drons contra dues plantes saudites no va provenir del Iemen, malgrat que els rebels houthis van insistir en la seva autoria i van amenaçar de noves accions. Riad no ha donat encara una versió oficial sobre l'atac, però el portaveu de la coalició, el coronel Turki al Malki, va afirmar que les armes eren iranianes.

Per part seva, el ministeri d'Exteriors de l'Iran va rebutjar de nou les acusacions dels Estats Units sobre la seva implicació en els recents atacs a l'Aràbia Saudita, així com una possible reunió entre els presidents dels dos països. «Aquestes acusacions són inacceptables i completament infundades», va dir el portaveu d'Exteriors, Abbas Mussavi.