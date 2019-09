El 70% d'interns del CIE, procedents de pasteres i sense antecedents

El 70% dels sensepapers reclosos al CIE de Barcelona el 2018 procedien de pasteres interceptades al Mediterrani i no tenien antecedents, encara que van compartir recinte amb interns amb un ampli historial delictiu, una convivència que, segons la Fiscalia, ha disparat la conflictivitat del centre. Així ho sosté la fiscal d'Estrangeria de Barcelona, María Jesús Méndez, en la Memòria sobre l'activitat d'aquest servei del ministeri públic, en la qual també demana agilitar els tràmits per determinar l'edat dels interns, després de constatar que l'any passat el CIE va recloure temporalment 17 menors, cinc més que el 2017. D'acord amb la Fiscalia, l'any passat van ingressar al CIE un total de 1.186 immigrants «sense papers», dels quals 821, el 69%, procedien de pasteres i altres embarcacions interceptades a la costa mediterrània i no tenien antecedents. Un any més, la xifra d'interns sense antecedents segueix superant la dels que han comès delictes, malgrat la insistència d'Interior que la seva prioritat és recloure sensepapers amb causes pendents amb la justícia o amb sentències que acordin la seva expulsió.