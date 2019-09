Junqueras, disposat a liderar la llista d'ERC al Congrés

El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha enviat una carta a la militància en què mostra la seva disposició a tornar a encapçalar la candidatura d'ERC al Congrés en les pròximes generals, una convocatòria que atribueix a la «immaduresa democràtica» del sistema polític espanyol. En la missiva, Junqueras, que està a la presó en espera de la sentència pel judici sobre el procés, també informa que Raül Romeva, a la mateixa situació processal, està disposat així mateix a encapçalar la candidatura d'ERC al Senat.

Oriol Junqueras ha demanat aquesta mateixa setmana al Tribunal Suprem que no dicti la sentència del cas procés, que podria inhabilitar-lo per presentar-se a unes eleccions, mentre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de Luxemburg no resolgui sobre l'abast de la seva immunitat com a europarlamentari electe.

A la carta, el líder d'Esquerra revela que els últims dies ha pogut parlar i intercanviar missatges amb altres dirigents d'ERC –Marta Rovira, Pere Aragonès i Marta Vilalta– i que després d'aquests contactes «us vull anunciar que em poso a disposició del partit, de la ciutadania i de la causa de la llibertat per poder tornar a encapçalar la candidatura d'Esquerra al Congrés dels Diputats». «I ho faig –afegeix– acompanyat una vegada més de l'amic Raül Romeva, que es torna a posar al servei del país per encapçalar la candidatura d'Esquerra al Senat».

Junqueras inicia la seva missiva agraint el suport de la militància a la seva tercera renovació com a líder del partit a les eleccions internes de diumenge passat, la qual cosa «ens omple d'energia per continuar el projecte iniciat a Girona el 2011», i afirma que espera estar «a l'altura de les expectatives i de la confiança que ens heu donat». «Mai com avui he estat tan convençut que la independència del nostre país és inevitable, malgrat que som plenament conscients, com sempre recorda l'amic Romeva, que el camí no serà ràpid ni fàcil», indica l'exvicepresident de la Generalitat.

D'altra banda, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, en presó preventiva a la presó de Lledoners i en espera de la sentència del procés, estan «predisposats» a repetir a les llistes de JxCat en les pròximes eleccions generals. Així ho va explicar en declaracions a TV3 la diputada de JxCat al Parlament Gemma Geis, que va puntualitzar que «on haurien d'estar és en llibertat, exercint els seus drets civils i polítics».

Jordi Sànchez, expresident de l'ANC i líder de la Crida, va encapçalar la llista de JxCat per Barcelona a les eleccions del 28 d'abril passat, mentre que Jordi Turull va liderar la de Lleida i Josep Rull va ser el número u per Tarragona. Ara, al si de JxCat hi ha debat sobre si repetir les mateixes llistes que el 28-A o introduir-hi canvis, i aquí l'opinió dels presos tindrà un pes significatiu, malgrat que la sentència que prepara el Suprem pot comportar la seva inhabilitació.