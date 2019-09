Alerta Solidària atribueix les suposades confessions de dos CDR a la manipulació i pressió «il·legal» de la Guàrdia Civil

El portaveu d'Alerta Solidària i coordinador de les defenses dels membres dels CDR detinguts dilluns, Xavier Pellicer, ha atribuït aquest dijous les suposades confessions de dos dels arrestats a la manipulació i pressió "il·legal" de la Guàrdia Civil. En declaracions a TV3, Pellicer ha parlat d'aplicació "encoberta" de la Llei antiterrorista, "aïllant" els detinguts i impedint que poguessin trobar-se amb els seus advocats. "Imaginin-se que a les sis de la matinada entren a casa seva, els emmanillen i els tenen sense dormir 24-36 hores manipulant-los, traslladant-los informacions falses, enganyant-los. Com reaccionarien vostès?", ha preguntat. Segons ha dit, les declaracions s'haurien fet al voltant de les 4 o les 5 de la matinada. Per tot plegat, ha augurat que gran part del procediment serà declarat il·legal.

Tal i com han publicat alguns mitjans, dos dels detinguts haurien confessat algunes de les acusacions de la Guàrdia Civil, admetent que tenien intenció de cometre alguns sabotatges en resposta a la sentència del Suprem, però sense voler atemptar contra persones.

Segons Pellicer, aquesta forma d'actuar de la Guàrdia Civil "forma part de les seves pràctiques habituals", i suposa una "vulneració absoluta dels drets i del dret de defensa" en particular, amb una "manipulació i pressió constants als detinguts" i un "aïllament que recorda la Llei antiterrorista".

S'ha mostrat convençut que bona part d'aquestes detencions es declararan il·legals i bona part de les diligències de la Guàrdia Civil no podran formar part del procés.

Alerta Solidària no ha pogut parlar amb aquestes dues persones detingudes i no sap quin és el seu estat, tot i que van ser designats per les seves famílies per ser els seus advocats. Ha explicat que han parlat amb el Col·legi d'Advocats de Sabadell i ningú ha contactat amb ells per designar advocats d'ofici.

Pel que fa a la declaració aquest dijous davant del jutge de l'Audiència Nacional, ha indicat que les persones que s'han negat a declarar a comissaria a priori tampoc ho faran en seu judicial. A tots ells se'ls imputa el delicte de terrorisme.