Alliberen 300 persones encadenades en una escola alcorànica de Nigèria

La policia de Nigèria va alliberar dijous a la nit més de 300 persones, majoritàriament nens, maltractats i encadenats pels turmells en una suposada escola alcorànica a l'estat de Kaduna. «Vam rebre informació que alguna cosa succeïa en aquest centre. En arribar aquí vam descobrir que no es tracta d'un centre de rehabilitació ni d'una escola islàmica», va confirmar el cap de Policia de Kaduna, Ali Janga.

Molts dels nens –majoritàriament procedents de Burkina Faso, Mali i altres països africans–, a més de portar cadenes als turmells, van declarar haver estat violats i torturats alhora que eren obligats a recitar l'Alcorà.

Per la seva banda, el propietari d'aquesta suposada escola va assegurar que la seva única activitat era l'ensenyament de l'Alcorà, i va rebutjar les acusacions de «tortura, deshumanització i homosexualitat». «Aquestes persones estan sent utilitzades, deshumanitzades. Podeu veure-ho vosaltres mateixos», va continuar el cap policial, que va afegir que «cap pare raonable portaria els seus fills a un lloc com aquest».