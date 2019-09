Berga Més de 250 persones clamen per la llibertat dels presos

Unes 250 persones es van manifestar anit a la plaça de Sant Pere de Berga per reclamar la llibertat dels presos polítics catalans, després de la detenció i empresonament, aquesta setmana, de 7 persones vinculades als CDR. Els manifestants van respondre a un acte convocat per la CUP Berga i organitzacions com el CDR Berga i el Casal Panxo. En la concentració es va llegir un manifest en el qual es deia que no cal esperar a la sentència de l'1 d'octubre per «omplir els car-rers de lluita», ja que «l'Estat ja ha declarat la guerra al moviment independentista». Aleix Camprubí/Berga