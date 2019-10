El cos reforça el dispositiu per l'augment del risc d'incidents

Els Mossos d'Esquadra han reforçat el dispositiu d'ordre públic per a avui, en augmentar el risc d'incidents en les mobilitzacions convocades a tot Catalunya amb motiu del segon aniversari del referèndum de l'1-O.

Segons han informat fonts pròximes a la policia catalana, en les últimes hores s'ha acordat ampliar el dispositiu anomenat Minerva, destinat a garantir l'ordre públic i la protecció d'edificis judicials, europeus i de l'administració de l'Estat, així com de partits, davant possibles protestes.

El pla Minerva, que seguia un disseny similar al dispositiu Àgora que els Mossos d'Esquadra van activar amb motiu del referèndum de l'1-O, va ser posat en marxa el mes d'abril de l'any passat, arran de les protestes i les accions convocades pels CDR per la detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Alemanya.

Precisament, es preveu que el risc d'aldarulls pugui haver-se incrementat després de la detenció de nou membres dels CDR a Catalunya per part de la Guàrdia Civil, en una operació que alguns sectors sobiranistes creuen que ha estat organitzada amb la finalitat de criminalitzar l'independentisme.

Ja abans d'aquestes detencions, la policia catalana s'estava preparant per a una tardor tensa, per possibles incidents en les mobilitzacions que es convoquin a Catalunya davant una eventual condemna del Tribunal Suprem als líders del procés.

Per això, tant amb vista a l'1-O com a les jornades de protesta davant la sentència, la policia catalana va acordar mantenir activada la seva plantilla d'antiavalots completa, de manera que els agents que no estiguin treballant sobre el terreny han d'estar localitzables per si se'ls requereix en un moment de crisi.

El dispositiu Minerva preveu garantir els mitjans necessaris per protegir les seus de l'administració de justícia a Catalunya –que ara són custodiades amb l'anomenat Toga–, els edificis europeus i de l'administració de l'Estat –dispositiu Estadi–, seus de partits polítics –Fòrum–, i les actuacions amb motiu de les mobilitzacions al carrer –Àtrium.

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, es va reunir ahir a la tarda amb representants dels sindicats dels Mossos d'Esquadra per posar-los al corrent del reforç del dispositiu.