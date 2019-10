Dimiteix el director dels Mossos i n'agafa el relleu el cap del gabinet del conseller Buch

El director dels Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, ha deixat el càrrec que havia ocupat durant un any i mig, en vigília del segon aniversari, avui, del referèndum de l'1-O i davant una tardor que es preveu tensa per les mobilitzacions previstes per una eventual condemna en el cas procés.

Segons fonts del departament d'Interior, Martínez, el relleu del qual es farà oficial avui, serà substituït en el càrrec per Pere Ferrer, fins ara cap de gabinet del conseller d'Interior, Miquel Buch.

Fonts del departament d'Interior han afegit que Martínez, que va accedir al càrrec quan Buch va ser nomenat conseller, ha decidit deixar-lo en considerar que ja havia assolit els reptes que s'havia plantejat com a responsable polític dels Mossos d'Esquadra.

El successor de Martínez al capdavant de la direcció de la policia catalana acumula cinc anys de trajectòria a la conselleria d'Interior, últimament com a cap de gabinet de Buch, encara que també ho va ser dels anteriors consellers Joaquim Forn –en presó preventiva– i Jordi Jané.

Pau Ferrer assumirà avui la direcció de la policia catalana en una jornada que es preveu complicada als carrers per les mobilitzacions amb motiu del segon aniversari de l'1-O. A més, coincideix amb l'inici d'un cicle de protestes que podrien intensificar-se en les setmanes vinents, en cas que el Tribunal Suprem condemni els líders independentistes, cosa que situarà de nou en el punt de mira els Mossos d'Esquadra pel seu paper davant els incidents que puguin provocar sectors de l'independentisme.

De fet, la policia catalana ja es va veure enmig de la confrontació política la setmana passada, quan Buch va ajornar la Comissió Mixta de Seguretat entre el Govern central i la Generalitat –encara que ja s'havia celebrat una primera reunió tècnica entre comandaments de la Policia Nacional, els Mossos i la Guàrdia Civil –, enmig de la polèmica per la detenció dels CDR i la resolució del Parlament exigint la retirada de la Guàrdia Civil de Catalunya.

El cessament d'Andreu Martínez se suma al relleu d'altres responsables clau del departament d'Interior des que Buch és conseller: el mes de juny passat, per a sorpresa del cos, es va nomenar comissari en cap dels Mossos Eduard Sallent quan el seu predecessor, el bagenc Miquel Esquius, no feia ni un any que hi era al capdavant. La setmana passada, Buch va destituir la seva responsable de Comunicació, Joana Vallès, després de publicar-se als mitjans que els Mossos planejaven usar gas pebre per tallar incidents en les mobilitzacions de la tardor, i va nomenar al seu lloc Joan Piqué, excol·laborador de l'expresident Carles Puigdemont.

En un missatge publicat al seu compte de Twitter, Buch va agrair ahir a Martínez la seva «bona feina» al capdavant dels Mossos, «amb un balanç important, des de les noves places fins a l'entrada al CITCO» (Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat). «Molta sort a Pere Fer-rer, que és de l'equip i té l'experiència, el criteri i les ganes per liderar aquesta nova etapa», afegia el conseller en el seu tuit.



Reforç de la Policia Nacional

La Policia Nacional preveu enviar a Catalunya entorn d'un miler d'agents antidisturbis si les protestes independentistes deriven en disturbis i problemes d'ordre públic tant en l'aniversari avui del referèndum com quan es faci pública la sentència del procés, han informat fonts policials.

La possibilitat d'incidents va augmentar, segons informes policials, des que dilluns passat van ser detinguts per la Guàrdia Civil nou integrants dels CDR en una operació ordenada per l'Audiència Nacional i la Fiscalia.

Des del ministeri de l'Interior prefereixen no donar dades concretes sobre el dispositiu i es limiten a subratllar que existeix bona coordinació amb els Mossos.