L'«amiga» de Johnson no descarta que fossin amants

? Jennifer Arcuri, l'exmodel i amiga de Boris Johnson per la qual el primer ministre britànic podria haver comès un delicte de conflicte d'interessos en l'adjudicació de fons públics, va concedir una entrevista parlant sobre la seva relació amb el líder conservador. Lluny de desmentir que hagués existit cap història amorosa entre ells, va preferir evitar les preguntes sobre el tema i va assegurar que no és cosa dels altres el que fessin o deixessin de fer en aquell moment. L'exballarina de pole dance hauria rebut ajudes per 125.000 euros per a les seves dues empreses durant els anys en què Johnson va ser alcalde de Londres. (2008-2016)