Casado ofereix a Sánchez reformar la llei electoral per evitar nous futurs bloquejos

El líder del Partit Popular, Pablo Casado, oferirà a el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, una reforma de la Llei Electoral General (LOREG) si fracassa la investidura amb Podem i ERC amb l'objectiu d'evitar bloquejos en futures eleccions i que el Govern d'Espanya no depengui dels independentistes, segons van assenyalar fonts de la direcció nacional del partit.

El PP emmarca aquesta proposta en l'oferta de pactes d'Estat que Casado porta oferint a Sánchez des que es van reunir l'agost del 2018, just després de ser elegit president del Partit Popular en un congrés extraordinari en substitució de Mariano Rajoy.

Ahir el vicesecretari de Comunicació del PP i diputat nacional per Màlaga, Pablo Montesinos, va afirmar que Sánchez utilitza la Carta Magna per «blanquejar la seva negociació amb aquells que precisament volen trencar, fer miques, la Constitució».



Ciutadans torna al centre

Per la seva banda, Ciutadans està fent moviments per recuperar el centre i mostrar-se útil. La formació, ara sota la batuta d'Inés Arrimadas, està virant cap a posicions que facilitin l'entesa amb Sánchez i el facin «útil» per desbloquejar la situació.