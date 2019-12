El 76% dels europeus creu que la UE s'ha d'implicar en el conflicte Catalunya-Espanya

El 42% d'europeus creu que la UE hauria de fer de mediadora en el conflicte Catalunya-Espanya. És el que es desprèn d'una enquesta de Diplocat a 2.561 persones de nou països de la UE. Es tracta d'un percentatge significativament més alt que qualsevol altra opció, com ara donar suport a un referèndum (18%), donar suport a Espanya (16%) i no posicionar-se (14%). Si se sumen tots els posicionaments que els enquestats creuen que Brussel·les podria prendre, s'arriba a la xifra d'un 72%, per només un 14% de persones que consideren que s'hauria d'inhibir. A més, l'estudi revela que el 76% de participants opina que el conflicte "no està resolt". L'enquesta s'ha dut a terme a ciutadans de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit, Suècia, Suïssa, Estònia, Letònia i Eslovènia i, segons Diplocat, és representativa de 72 milions de persones.

Un 42% d'enquestats creu que la UE hauria d'actuar i fer de mediadora entre Catalunya i Espanya, segons l'estudi de Diplocat. Els eslovens (52%), els alemanys (48%) i els letons i estonians (46%) són els que registren un percentatge més alt, mentre que els francesos (31%) i els suecs (35%) són els que ho demanen en menys nombre.

La secretària general del Consell de Diplomàcia Pública, Laura Foraster, creu que hi ha un "contrast" entre el posicionament de la UE, que tracta el tema com "un afer intern", i per tant, diu que "no hi ha d'intervenir", amb "l'opinió majoritària" de la població.

Preguntats sobre el rol del seu país, un terç dels enquestats (34%) creu que el seu govern no s'ha d'implicar en el conflicte Catalunya-Espanya. Un percentatge superior a aquells que creuen que ha de fer de mediador (27%), donar suport a un referèndum (14%) o defensar la unitat d'Espanya (12%). Amb tot, més d'un terç dels alemanys (36%) i dels suïssos (34%) creuen que la prioritat hauria de ser facilitar una mediació. Entre els eslovens, destaca que gairebé la majoria (48%) creuen que el seu executiu hauria de donar suport a un referèndum d'autodeterminació.

L'estudi revela que el 76,6% de ciutadans europeus d'aquests països creu que el conflicte entre Catalunya i Espanya no està resolt, una xifra "molt elevada", segons Foraster. En canvi, només un 8,2% diu que sí que ho està. Pel que fa a la gestió de la crisi entre els diversos actors, els enquestats només aproven el govern català (5,2 sobre 10), mentre que suspenen l'espanyol (4,7) i la UE (4,8). Eslovènia (3,3), Estònia i Letònia (3,9), i el Regne Unit (4,2) són els més crítics amb el paper de Brussel·les en el procés.

D'altra banda, més de la meitat d'europeus han canviat la seva percepció tant de Catalunya com d'Espanya arran dels fets de la tardor del 2017, un 53% en el cas de l'Estat i un 56% en el cas de Catalunya. I d'aquests, la majoria creuen que la imatge de Catalunya ha millorat i la d'Espanya ha empitjorat. El 34% dels participants diu que la seva opinió sobre Catalunya millorat, mentre que el 23% afirma que ha empitjorat, unes xifres que es capgiren per a Espanya (31% a 22%).

Per a l'apartat de preguntes sobre política, Diplocat ha fet servir les mateixes qüestions que el Real Instituto Elcano va plantejar en un estudi del 2018, ha explicat Foraster. Segons ella, les respostes d'una i altra enquesta són "similars".

L'enquesta, que es va realitzar entre finals de setembre i principis d'octubre, és a dir, abans de la sentència del judici de l'1-O, també apunta que la imatge de Catalunya a l'estranger és bona, amb una nota de 7,3 sobre 10. Entre els conceptes que més associen amb el país es troben la política, amb el concepte 'independent' com a ítem destacat, a banda del clima i el fet que sigui "bonica" o "atractiva".

Per fer negocis, Catalunya és ben valorada pel 70% dels enquestats, amb la cultura i la gent, i també la "bona economia" i la localització, com a motius destacats. Es tracten d'unes dades similars a la valoració del país com a destinació turística, amb una nota mitjana de 7,8 i una valoració positiva del 88% dels preguntats. La platja i el clima, la història i la cultura, i el fet que sigui "única i interessant" són les raons més mencionades per justificar-ho. A nivell socioeconòmic, l'aspecte més valorat és la cultura, seguit de l'esport. Només un 9% d'europeus no recomanen Catalunya com a destinació turística o per fer negocis, amb un 2% apuntant la situació política com a principal raó.

L'estudi ha filtrat els resultats dels enquestats que no s'han considerat informats o familiaritzats amb temes d'actualitat internacional a cada país, així que les respostes representen entre un 16% i un 51% de les persones de cada estat.