Fernández convida Torra a sopar a casa seva la nit de Nadal perquè vegi una «altra Catalunya»

El PPC ha volgut carregar contra la visió que creu que el president de la Generalitat, Quim Torra, té de Catalunya tirant d'ironia. El president dels populars, Alejandro Fernández, ha aprofitat la seva intervenció a la sessió de control del ple del Parlament per convidar Torra a participar dels àpats nadalencs de la seva família. "El dia de Nadal, cadascú a cada seva. Però per què no ve a sopar la nit de Nadal a casa meva? Ho he consultat amb la meva dona i la meva mare. No ho veien clar, perquè vostè no els cau molt bé. Però vingui, vingui i veurà una altra Catalunya, veurà que no som bitxos estranys", ha etzibat Fernández dirigint-se al president.

I és que el popular creu que Torra té "un problema estructural i profund" respecte de com creu ell que és Catalunya. "I per això cal aplicar allò de 'a grans mals, grans remeis'", ha afegit Fernández, que ha avisat el president que si accepta la invitació "soparà un gran menú, mig català i mig asturià, i sobretot s'ho passarà de luxe, com en la seva vida, que bona falta li fa i li marxaran les ganes de vies eslovenes".

A tan curiosa invitació, Torra ha volgut contestar amb la conseqüent sorpresa. "La única resposta possible és dir mare de Déu senyor, on hem arribat, el que és capaç de dir en aquest Parlament", ha sentenciat. Immediatament després, el president ha assegurat que ell "amb molt de gust" va "a dinar i sopar on sigui", però ha volgut "suggerir" a Fernández que "vagi a fer aquest sopar i dinar de Nadal amb els presos polítics i els exiliats".