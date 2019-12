Un últim sondeig no dona una majoria segura a Boris Johnson en les eleccions del Regne Unit

Els conservadors de Boris Johnson i els laboristes de Jeremy Corbyn han reduït la seva diferència en un nou sondeig sobre intenció de vot, que no dona una majoria segura per al primer ministre en les eleccions britàniques d'avui. Els líders polítics van fer ahir un últim esforç per gua-nyar el suport dels indecisos de cara als comicis d'avui, convocats després de la paràlisi del Brexit. Una enquesta de YouGov per a The Times mostrava ahir un panorama electoral una miqueta incert atès que no es descarta que surti un altre Parlament fragmentat. El sondeig atorga als tories el 43% de suport, seguit dels laboristes amb el 34%, una diferència de nou punts enfront d'altres enquestes recents que els concedien una bretxa de 13 punts.