L'excomissari Villarejo denuncia la «manipulació» dels seus arxius

L'excomissari José Villarejo va denunciar «una manipulació digital massiva» i «subtil» dels seus arxius, així com l'esborrament de dades «d'absoluta rellevància» sobre els seus contactes al CNI, i «d'encàrrecs molt precisos» que podrien «tocar d'una manera o una altra el govern del PSOE i socialistes de primera fila». En un comunicat difós pel seu advocat, l'excomissari, a la presó des de novembre del 2017, va assegurar que aquests arxius també afecten «directament» el jutge que instrueix la causa, Manuel García Castellón, i a qui ha intentat recusar. «Seria impensable una actuació com aquesta del jutge sense que tingués el suport del CNI i el control de togues», va avisar Villarejo. «Pretenen fer desaparèixer de la manera més grollera tots els delictes comesos per l'Estat i les seves autoritats polítiques, de seguretat i judicials», va alertar l'excomissari.