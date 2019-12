El ministeri Hisenda exigeix un pla d'ajust a la Junta d'Andalusia

El ministeri d'Hisenda va comunicar ahir a la Junta d'Andalusia que no podrà captar finançament dels mercats el 2020 per haver incomplert l'objectiu d'estabilitat, deute públic i regla de despesa de l'exercici 2018, durant el govern socialista, i reclama que presenti un pla d'ajust per complir-lo.

Així ho va comunicar el secretari general de Finançament Autonòmic i Local del ministeri d'Hisenda, Diego Martínez, en una carta al secretari general d'Hisenda de la conselleria d'Hisenda, Indústria i Energia de la Junta d'Andalusia, Ignacio José Méndez Cortegano, una setmana abans de l'aprovació dels pressupostos d'Andalusia 2020.

Martínez recordava a la Junta que l'informe sobre el grau de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa de l'exercici 2018 «constata que Andalusia ha incomplert l'objectiu d'estabilitat» i, per tant, «no reuneix els requisits per adherir-se al compartiment Facilitat Financera 2020».

Davant d'aquesta situació, el representant del ministeri d'Hisenda, que dirigeix María Jesús Montero, traslladava a la Junta d'Andalusia que «haurà de presentar un pla d'ajust que inclogui mesures que garanteixin el compliment dels objectius d'estabilitat i de deute públic i que sigui consistent amb el seu pla economicofinancer». Finalment, Martínez traslladava al secretari general d'Hisenda de la conselleria d'Hisenda de la Junta d'Andalusia que per acceptar la seva sol·licitud d'adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmic el 2020, haurà de remetre un nou annex en el qual es reculli l'estimació de la totalitat de les seves necessitats de finançament de cara al 2020.

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ja havia recomanat a la Junta d'Andalusia una setmana abans d'aprovar el pressupost de la Comunitat Autònoma 2020 «l'ajornament de les noves mesures de rebaixa fiscal» o el plantejament «d'altres actuacions que afavoreixin el compliment de la regla de despesa per compensar l'impacte de la pèrdua d'ingressos».