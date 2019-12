Mor una dona atropellada per un camió a Arbeca

Una dona d'edat avançada ha mort aquest dimecres al matí després de ser atropellada per un camió al centre d'Arbeca (Garrigues). Els fets han tingut lloc a l'avinguda dels Portals quan la dona es disposava a creuar per un punt sense pas de vianants i el camió que estava aturat perquè esperava que el camió de les escombraries que tenia al davant acabés de buidar els contenidors, ha arrencat i ha aixafat la víctima. Segons l'alcalde del municipi, Sergi Pelegrí, el camió es volia incorporar cap a la carretera de Belianes i el lloc de l'accident és un punt on es troben tres carreteres. En aquest sentit ha remarcat que si es fes una variant per poder facilitar el pas dels vehicles de gran tonatge aquests fets "no s'haurien de lamentar tant".

El camió que ha atropellat la víctima baixava de la carretera de Vilanova de Bellpuig i es disposava a agafar la que va cap a Belianes. El punt on ha tingut lloc l'accident és l'encreuament de tres carreteres que provenen de les Borges Blanques, Vilanova i Belianes, i està molt freqüentat pel trànsit rodat que es dirigeix cap a aquests municipis.

Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra així com unitats dels Bombers han participat en les tasques d'emergència del succés.