Calvo diu que l'Advocat de l'Estat estudia com «ajudar el Suprem» a complir amb el TJUE

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha emplaçat aquest dijous ERC a mantenir oberta la negociació per a la investidura de Pedro Sánchez després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que reconeix la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. Els republicans han congelat les negociacions fins que l'Estat es posicioni sobre la sentència. La vicepresidenta ha recordat que en la mesura que el Tribunal Suprem ha convocat totes les parts perquè es posicionin sobre la decisió del TJUE, l'Advocat de l'Estat "en aquest moment està estudiant detingudament i de manera conscienciada" quina és la posició que li permet "ajudar de la millor manera" la posició que adopti el Suprem a "complir" amb el tribunal europeu.

Segons Calvo, cal separar la qüestió judicial de la negociació política perquè "el període anterior ha arribat a aquest punt". "Nosaltres volem que la política sigui la que ocupi l'espai que mai havia d'haver abandonat", ha dit, i "no trobem que hi hagi res dissonant per seguir treballant".

Les manifestacions de Calvo van en la mateixa línia que un comunicat difós per l'oficina de comunicació de La Moncloa que recorda que el govern espanyol "respecta i acata les resolucions dels tribunals espanyols, així com els supranacionals" i se sotmet a la seva jurisdicció "en virtut dels tractats internacionals signats per Espanya".

La Moncloa recorda que la sentència del TJUE és "una qüestió jurisdiccional adoptada en l'àmbit de la independència dels tribunals" en resposta a una qüestió prejudicial plantejada pel propi Tribunal Suprem.

En aquest sentit assenyala que ara "el Tribunal Suprem és l'órgan que ha de decidir com dona compliment a la resolució del tribunal europeu" i per això ha obert un termini de consulta a les parts perquè presentin les seves al·legacions.

En aquest període d'al·legacions, segons La Moncloa, "l'Advocat de l'Estat està estudiant amb el degut deteniment la sentència i presentarà el seu escrit en els pròxims dies".

En tot cas La Moncloa recorda que la decisió del TJUE no afecta la sentència del Suprem que va condemnar els líders independentistes, i "ratifica" la necessitat "d'obrir una nova etapa de diàleg, negociació i acord entre tots els actors polítics des del respecte a les legítimes diferències en el marc del nostre Estat Social i Democràtic de Dret".

Calvo desvincula la sentència de la negociació



Calvo ha anat més enllà per recordar que la democràcia "obliga" tots els actors a "conformar una majoria per investir un candidat". Segons la vicepresidenta un espai i l'altre no tenen "res a veure" i cal "obrir una nova etapa on la política estigui en la política".

En aquest sentit ha reivindicat la necessitat de "diàleg" per "trobar acords que estiguin fonamentats en els principis d'un Estat democràtic, social i de dret".

La vicepresidenta ha recordat a més que la judicialització del procés no és obra del seu executiu, sinó "una situació creada per l'anterior govern d'Espanya". "Cal entrar en un altre moment polític, perquè la realitat obliga i ens toca una enorme responsabilitat perquè aviat hi hagi govern".

"Necessitem afrontar la situació de Catalunya amb diàleg, amb la nostra arma fonamental que és l'estat democràtic de dret, i això significa que ens hem d'esforçar en assolir un govern i trobar sortides", ha sentenciat.