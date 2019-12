Pina creu que la sentència del Suprem s'hauria d'anul·lar amb el pronunciament del TJUE

Jordi Pina, advocat de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, ha opinat que la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés s'hauria d'anul·lar després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Pina ha explicat que han aportat la resolució europea al Tribunal Constitucional (TC) perquè deixi sense efecte les condemnes a presó. "Aquesta sentència s'ha d'anul·lar perquè si no s'anul·la no es pot complir el manament del propi TJUE", ha argumentat. També ha indicat que si això s'està dient per a l'Eurocambra, és evident que també ha de ser "aplicable" per a les altres cambres.

Expressada aquesta opinió, Pina ha afegit que això no vol dir que el Suprem faci cas del TJUE. "Farà com sempre, el que li doni gana, i interpretarà a la manera 'espanyolita de facherío'", ha lamentat.

L'advocat ha afegit que, per principi de prudència, el Suprem hauria d'haver esperat el pronunciament del TJUE per dictar sentència, però ha constatat que una presó provisional tan llarga els "cremava".