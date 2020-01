Neix la plataforma «Prou Correbous» per «lluitar contra el maltractament animal» a les festes de Catalunya

Nou entitats que defensen la protecció dels animals han constituït la plataforma 'Prou Correbous' amb l'objectiu de "fer un front comú per lluitar per la fi dels actes taurins a Catalunya", segons han explicat en un comunicat. Tal com han assenyalat, la iniciativa s'ha impulsat després que un bou saltés la barrera durant els correbous de Vidreres del passat 1 de setembre, en una acció que va causar 19 ferits i l'abatiment a trets de l'animal per part de la policia. Aquest dijous la plataforma ha activat una pàgina web, un canal de Telegram i pàgines en diferents xarxes socials per informar de la seva activitat. El proper 15 de gener es presentaran públicament a la plaça Sant Jaume de Barcelona.

Les organitzacions que formen part de 'Prou Correbous' són ADDA, FAADA, AnimaNaturalis, Fundació Fauna, Libera, Fundación Franz Weber, Lex Ànima, AVDA i Tots Som Poble. En el seu manifest fundacional apunten que s'han unit per demanar que es compleixi una resolució aprovada al Parlament en la qual s'insta el Govern "a realitzar els canvis necessaris en la regulació de les festes tradicionals amb bous i en la normativa de protecció dels animals, perquè deixin de ser una excepció en la legislació, amb l'objectiu que les diferents modalitats de correbous es deixin de celebrar a Catalunya".

En el text també apunten que els fets de Vidreres "se sumen a anys i anys de maltractament animal institucionalitzat, destacant l'especial crueltat en les modalitats del bou embolat i el bou capllaçat". Amb tot, afirmen que, tenint en compte els incidents que hi ha hagut en els darrers anys, en aquests actes "no es pot garantir la seguretat de les persones participants i del públic i la protecció dels animals". A més, també denuncien que cada any es destinen 800.000 euros de diners públics per a l'organització de 450 correbous en 31 municipis de Catalunya. Finalment, exigeixen als membres del Parlament "que tinguin la valentia d'afrontar aquest debat per posar fi al maltractament animal en les festes tradicionals amb bous".