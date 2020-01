Sant Jaume clama contra la investidura amb crítiques a ERC i a Pedro Sánchez

Unes dues mil persones, segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar anit a la plaça de Sant Jaume de Barcelona contra la decisió de la Junta Electoral Central d'inhabilitar Quim Torra, en un acte en què van corejar consignes en contra de l'acord d'investidura entre el PSOE i ERC: «Torra sí, Sánchez no».

Diverses entitats independentistes havien cridat a concentrar-se per protestar contra la resolució de la Junta Electoral Central per executar la inhabilitació del president català. Després que els primers concentrats, des de poc després de les 19.00 hores, escridassessin alguns consellers d'ERC quan entraven al Palau de la Generalitat, a partir de les 20.00 hores, amb la plaça de Sant Jaume gairebé plena d'independentistes, es van repetir consignes en contra de la investidura de Pedro Sánchez, després de l'acord entre el PSOE i la formació republicana. «Amb gent a la presó no hi ha negociació», «Torra sí, Sánchez no» i «No a la investidura» eren algunes de les consignes corejades pels assistents. A més, un grup reduït de participants en la concentració van cridar proclames com «Torra sí, Aragonès no», per demostrar el seu rebuig a l'acord entre el PSOE i ERC i al paper exercit pel vicepresident de la Generalitat, el republicà Pere Aragonès.

Els CDR també van secundar la convocatòria, van animar els independentistes a acudir a la plaça Sant Jaume i van advertir que «desobeir és l'únic camí».

Durant els parlaments a l'acte, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va afirmar que ja havia advertit fa uns dies dels «perills» que «part de l'independentisme» pactés amb el PSOE, en referència a ERC. Paluzie, a qui part dels congregats van reclamar «desobediència», va lamentar «l'aberració democràtica» que representen les decisions de la Junta Electoral Central (JEC) sobre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el líder d'ERC Oriol Junqueras.



Sense bandera espanyola

Funcionaris de la Generalitat van arriar la bandera espanyola del Palau de la Generalitat, tot i que poc més de quinze minuts després la van tornar a penjar, entre esbroncades de milers d'independentistes concentrats a la plaça Sant Jaume en suport al president català, Quim Torra.

Segons va poder comprovar Efe, la bandera espanyola va ser arriada del Palau de la Generalitat cap a les 21.07 hores, gest que va ser rebut amb aplaudiments i crits d'independència per part dels congregats. No obstant això, cap a les 21.24 hores, la bandera espanyola va tornar a onejar a la part alta del Palau de la Generalitat, davant el disgust dels independentistes, que van escridassar aquest gest.

Paral·lelament, membres de l'ANC van tornar a penjar al balcó del Palau de la Generalitat la pancarta de suport als polítics presos, per la qual Quim Torra ha estat inhabilitat. El mateix Torra va sortir del Palau de la Generalitat per lliurar a Elisenda Paluzie la pancarta a favor dels «presos polítics» i «exiliats» que no va retirar al termini establert per la JEC en la campanya de les municipals del maig de l'any passat, fet que li va valer una condemna a un any i mig d'inhabilitació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Posteriorment, membres de l'ANC van penjar la pancarta al balcó de Palau.

Una estona més tard, l'ANC es va atribuir a Twitter l'acció d'arriar la bandera espanyola, que va dir que havia estat protagonitzada per activistes de l'assemblea.