Ghosn va fugir del Japó amagat en una caixa negra amb forats per respirar

Una errada en la seguretat de l'aeroport d'Osaka que impedeix que els paquets de grans dimensions puguin ser revisats i escanejats a la terminal d'avions privats va ser el que va permetre a l'expresident de Renault-Nissan Carlos Ghosn fugir del Japó, segons The Wall Street Journal. Segons aquesta versió, l'executiu s'hauria amagat en una caixa negra de grans dimensions, semblant a les que s'utilitzen per al material de concerts, i que, per a aquesta ocasió, tenia forats perquè Ghosn pogués respirar.

Aquesta deficiència en la seguretat va ser detectada mesos enrere per persones implicades en la seva fugida, que també s'havien adonat que la terminal d'avions privats d'Osaka era molt més tranquil·la que les d'altres aeroports nipons, segons el Journal. Abans de la fugida, Ghosn era a Tòquio sota vigilància i amb restriccions en el contacte amb la seva família, encara que amb llibertat per sortir de casa. Per dur a terme la fugida va haver de recórrer un trajecte de gairebé 500 quilòmetres, distància que separa Osaka de la capital japonesa.

Així mateix, The Wall Street Journal va apuntar que Carlos Ghosn va recórrer al servei d'empreses de seguretat privada nord-americanes i, en concret, a un «expert en les fugues clandestines» i bastant conegut al seu sector anomenat Michael Taylor, que també és un exmilitar de les forces especials de l'Exèrcit dels Estats Units. Ghosn ha desvinculat la seva família de la fugida i ha assegurat que només ell n'és el responsable.