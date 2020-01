El Suprem aborda avui el futur immediat de Junqueras i Torra

El procés torna a centrar avui l'atenció del Suprem, que aborda la situació d'Oriol Junqueras després de ser reconegut eurodiputat per la justícia europea i els acords de la Junta Electoral Central (JEC) de cessar-lo en aquest càrrec i de retirar també la condició de diputat autonòmic a Quim Torra.

Segons fonts jurídiques, es reuneixen de forma paral·lela la sala penal, que ha d'aplicar la sentència de Tribunal de Justícia de la UE (TJUE); i la del contenciós, encarregada de decidir si suspèn cautelarment les resolucions de la JEC. En el primer dels casos, la sala que va jutjar els líders polítics del procés i va condemnar l'exvicepresident de la Generalitat a 13 anys de presó per sedició té sobre la taula escrits antagònics. Mentre que la defensa Junqueras reclama la nul·litat de la seva condemna i la seva posada en llibertat, la Fiscalia destaca que la sentència és ferma i sosté que procedeix la «immediata execució» de la pena d'inhabilitació que el Suprem va deixar en suspens en espera de la resolució del TJUE.

L'Advocacia de l'Estat també rebutja de ple l'anul·lació de la sentència, però aposta perquè es permeti a Junqueras fer tots els tràmits per obtenir la seva acta de diputat europeu i exercir les seves funcions mentre no s'aixequi la seva immunitat, cosa que s'ha de sol·licitar-se a l'Eurocambra «el més aviat possible».

Els magistrats del contenciós, per la seva banda, no hauran d'entrar en el fons dels assumptes. La seva missió és decidir si accepten les mesures cautelaríssimes demanes per les defenses de Junqueras i del president de la Generalitat, Quim Torra, i deixen en suspens les resolucions de la JEC mentre estudien la seva legalitat, després dels recursos presentats pels afectats. Tant a Junqueras com a Torra la JEC va aplicar el principi d'«inelegibilitat sobrevinguda», és a dir, en haver estat condemnats no poden ser diputats. En el cas de Junqueras, segons la resolució de l'àrbitre electoral, això implica el seu cessament com a diputat electe del Parlament Europeu, condició que, d'acord amb la sentència del TJUE, havia adquirit el 13 de juny del 2019, en ser proclamat eurodiputat. En el cas de Torra, condemnat pels llaços, la JEC va instar a retirar-li la seva credencial com a diputat autonòmic.