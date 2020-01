L'OCH celebra les últimes sentències contra accions homofòbiques

El president de l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya (OCH), Eugeni Rodríguez, va aplaudir ahir la decisió del TSJC de confirmar la pena de 12 anys de presó per a l'home que va apedregar un homosexual i el va tirar a la via del tren i va assenyalar que les últimes sentències judicials contra casos d'homofòbia «han estat a l'altura».

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va confirmar ahir la pena de dotze anys de presó per a Abdelhakim E.H., condemnat per apedregar un home homosexual, deixar-lo tirat a la via del tren i robar-li les pertinences a la localitat barcelonina de Sitges el 2016.

Els magistrats han decidit desestimar el recurs d'apel·lació interposat contra la sentència dictada per la secció setena de l'Audiència de Barcelona, que va condemnar l'agressor per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un altre de robatori amb violència amb els agreujants d'abús de superioritat i motius discriminatoris per orientació sexual.

En declaracions a Efe, Rodríguez va assenyalar que aquesta resolució és «molt important» i va remarcar la feina feta per l'Observatori i l'advocat Enrique Leiva, que van acompanyar la víctima en tot el procés judicial. «Crec que ha estat l'agressió amb violència més greu dels últims anys, i s'ha fet una bona feina per part de l'advocat Enrique Leiva», va dir Rodríguez.

El president de l'OCH va assenyalar que aquesta resolució del TSJC juntament amb la recent sentència d'un jutge de Granollers (Vallès Oriental) que va condemnar a cinc anys i mig de presó el líder del grup anomenat «pilla-pilla», que, sota el pretext de combatre pederastes, organitzava emboscades contra homosexuals, «han estat a l'altura». «Són bones notícies, però s'han de traduir en una eina a Espanya amb una llei LGTBI i trans que pugui donar resposta de forma transversal a totes les agressions i discriminacions contra el col·lectiu LGTBI», va declarar Rodríguez.