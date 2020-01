Ensurt per una explosió a Tarragona

Diferents usuaris de Twitter alerten d'una explosió produïda aquest dimarts al vespre, poc abans de 3/4 de 7 del vespre, a Tarragona, a la zona industrial. Bombers no ha informat, de moment, del punt exacte de la deflagració, que ha causat una gran columna de fum negre.



"Acaben de vibrar els vidres de casa, sembla que pe runa explosió a la petroquímica de Tarragona i estic a uns 10 quilòmetres...", assenyala un usuari.





Hi ha hagut una explosió a la petroquímica de Francolí de Tarragona. Primer s'ha il·luminat el cel i tot seguit s'ha escoltat com petava alguna cosa. Ara hi ha una columna de fum que comença a ser considerable. #Tarragona pic.twitter.com/BDxRjRhk5b