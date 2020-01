Rosalía actuarà a la gala dels Grammy del 26 de gener a Los Angeles

Rosalía actuarà a la 62a gala dels Grammy que tindrà lloc el proper 26 de gener al Staples Center de Los Angeles. A la gala també hi actuaran Demi Lovato, Billie Eilish, Ariana Grandes i Camila Cabello, en una cerimònia que presentarà per segon any consecutiu Alicia Keys.

L'artista catalana està nominada a dues categories, la de millor disc llatí de música urbana i la de millor nova artista, i és la primera artista nominada amb un àlbum de debut en castellà. Rosalía es va consolidar recentment com a fenomen musical a escala internacional regnant a la gala dels Grammy Llatins a La Vegas. 'El mal querer' es va endur cinc de les set estatuetes a les quals aspirava a la cerimònia de la indústria de la música llatina.

Concretament, es va endur la de millor àlbum de l'any, millor àlbum vocal de pop contemporani, millor disseny d'empaquetat i millor enginyeria de gravació per la producció del Guincho, que també s'ha emportat juntament amb Rosalía el premi a millor cançó urbana pel 'single' 'Con altura'.