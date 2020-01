El líder suprem de l'Iran insta a «la resistència» davant els Estats Units

El líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, va instar a «la resistència» davant els Estats Units, tant del poble iranià com dels països de la regió, així com a no confiar en Europa, en un moment de fortes pressions internes i externes. Davant desenes de milers de persones, congregades per escoltar el sermó del líder durant l'important prec musulmà a Teheran, va reconèixer que les últimes dues setmanes han estat marcades per «esdeveniments amargs i dolços». Conscient del delicat període que viu el país des del principi de mes, Khamenei va decidir donar-se un bany de masses i dirigir ell mateix el sermó de divendres, quelcom que no feia des de l'any 2012. «La resistència ha de continuar fins que la regió estigui completament lliure de la tirania de l'enemic», va destacar el líder suprem, qui va instar a la unitat dels països islàmics contra els EUA pels seus intents de «crear discòrdies» i «controlar la regió i les seves riqueses».

Per part seva, el Govern de Donald Trump va restringir l'entrada als EUA del general de brigada de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran Hassan Shavapour per haver «supervisat la massacre» de la ciutat de Mahshahr, on el novembre van morir 148 persones, segons Washington. El desembre, l'Administració nord-americana va responsabilitzar Teheran de més de mil morts en protestes.