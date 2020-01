El Govern demana el confinament dels veïns de les ribes del Ter i l'Onyar

El Govern va recomanar ahir a tota la població de 26 municipis de les conques del Ter i l'Onyar que es confinessin als seus habitatges a partir de les 11 de la nit i fins a nova ordre, probablement dijous al matí.

En cas que visquin en una zona inundable, va recomanar-los que prescindissin de la planta baixa per passar la nit o bé que optessin pel reallotjament a un punt d'acollida a una zona segura.

El president, Quim Torra, que ha comparegut amb els consellers Miquel Buch i Damià Calvet, va informar després de la reunió del Consell Assessor que s'han hagut de prendre «mesures excepcionals» i va demanar «serenitat», «confiança» i «seguir les recomanacions dels serveis d'emergències» a la població.

Buch va demanar als ciutadans que telefonin al 012 en cas de dubtes i va dir que el missatge era «preventiu» per evitar haver de fer el desallotjament de matinada «quan el riu estigui molt crescut». «Parlem d'un temporal excepcional, fins i tot inèdit», va afegir Buch.



L'ordre afecta Girona

El Govern va fer arribar un missatge amb aquestes indicacions als ajuntaments d'Amer, Anglès, Bescanó, Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Colomers, Foixà, Flaçà, Girona, Gualta, Jafre, Osor, Salt, Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sarrià de Ter, Torroella de Montgrí, Ullà, Ultramort, Verges, Cellera de Ter, Tallada d'Empordà.

D'altra banda, ahir el cabal a l'entrada de l'embassament de Sau era «excepcional», ja que en algun moment hi van entrar cabals de 1.270 m3 per segon, segons va explicar el conseller de Territori, Damià Calvet. «Això és molta aigua, molta més de la que porta normalment el riu», va afegir Calvet.

El resguard va anar-se reduint i al vespre estava als 15 hm3. «És un resguard petit pel que teòricament ha de venir», va exposar el conseller de Territori. Per això s'han iniciat maniobres de desembassament, el que ha incrementat el cabal del riu Ter fins els 900 o 1.000 m3 per segon.

Calvet va explicar que es preveu que fins demà a les 12 del migdia hi haurà episodis de pluja «tant acumulada com intensa». Calvet va dir que l'avís per acumulació i intensitat està a la capçalera del Ter, la serralada Transversal i el Montseny. Els cabals poden superar àmpliament els 1000 o 1.100 m3 per segon, una quantitat crítica, motiu pel que s'han decidit activar els plans d'emergència.

El riu Llobregat «també està afectat», i per això «de forma preventiva» el Govern també va recomanar evitar els accessos a tots els creuaments a nivell i punts baixos en diversos municipis. Buch va detallar que es tracta de Castellbisbal, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Corbera de Llobregat, Pallejà, Molins de Rei, el Papiol, Pallejà, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona i el Prat de Llobregat.



Es va aturar la dessalinitzadora

D'altra banda, ahir també va trencar-se la canonada d'impulsió que transporta l'aigua captada del mar fins a la planta dessalinitzadora de la Tordera, fet que va obligar a aturar-ne la producció. Tossa i Lloret de Mar tenen recursos propis per seguir abastint els seus usuaris, però es recomana la restricció de l'ús de l'aigua el mínim possible, va explicar Buch.