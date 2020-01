L'OMS afirma que és massa aviat per declarar l'emergència pel coronavirus xinès

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va afirmar ahir que és «massa aviat» per declarar l'emergència de salut pública internacional arran del brot del nou coronavirus a la Xina després de dos dies de reunions per abordar la situació.

La Comissió d'Emergència de l'OMS sobre el nou coronavirus va remarcar la naturalesa «restrictiva» i «binària» del virus, però va alertar que a la Xina, on han mort de moment 17 persones i més de 500 n'han estat afectades, sí que constitueix una emergència.

En aquest sentit, l'OMS va instar a unir esforços en el marc d'una missió internacional multidisciplinària que inclou experts xinesos i va destacar que aquesta missió investigarà la font del brot, l'extensió i la transmissió del virus entre persones i la supervisió de les mesures posades en marxa per combatre'n la propagació a les províncies xineses.

A més, la missió abordarà les mesures de mitigació i contenció de la malaltia i la supervisió de les infeccions respiratòries agudes a les regions afectades.

El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va confirmar que no declararia l'emergència internacional. «Com ahir, la Comissió d'Emergència s'ha mostrat dividida sobre si el brot del nou coronavirus suposa una emergència internacional», va explicar. «No us equivoqueu. És una emergència a la Xina, però encara no ha esdevingut una emergència global. El brot té un gran perill a la Xina, així com a la regió asiàtica», va puntualitzar.

Segons Tedros, s'han confirmat 584 casos del virus, 575 dels quals a la Xina, on han mort 17 persones. Nou casos més estan repartits entre el Japó (1), Corea de Sud (1), Singapur (1), els Estats Units (1), el Vietnam (1) i Tailàndia (4). Tots els pacients havien viatjat recentment a Wuhan, la ciutat epicentre del brot.

«Estem informats sobre altres possibles casos en altres països, però aquests tot just estan sent investigats», va dir.

El cap de l'OMS va assegurar que, ara com ara, s'ha confirmat que el virus pot causar una malaltia greu i pot ser mortal, però en la majoria dels casos només produeix símptomes lleus.

«Dels que han estat infectats, una quarta part han experimentat símptomes greus, mentre que els que han mort tenien altres condicions mèdiques, com ara hipertensió, diabetis o malalties cardiovasculars que debilitaven el sistema immunològic», va explicar.

A més, va explicar que s'ha transmès de persona a persona a la Xina, però que ara com ara aquesta propagació està limitada a grups de familiars i treballadors de sanitat que tenen cura dels pacients infectats.

«No tenim evidències de transmissió persona a persona fora de la Xina, però això no vol dir que no passarà», va afirmar, i va aclarir que és més el que no se sap del coronavirus que el que se'n sap. «No sabem d'on ve, no podem precisar la facilitat amb què s'encomana i tampoc no n'entenem les característiques clíniques o la severitat», va destacar.

Per la seva banda, el Govern xinès ha decidit tancar completament Wuhan, la ciutat portuària d'11 milions d'habitants en què va començar el brot. Els vols i les línies de trens van ser cancel·lats, així com el servei de busos i ferris.

Les autoritats xineses també van restringir els viatges a diverses ciutats properes com Huanggang, Ezhou, Chibi i Zhijiang.