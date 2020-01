Ciutadans abandona la comissió del 155 després d'interrogar Junqueras: «No se'n penedeix?»

Ciutadans ha abandonat la comissió d'investigació del 155 al Parlament després d'haver interrogat el president d'ERC, Oriol Junqueras. La líder de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, li ha retret que no hagi acudit a la cambra catalana per "demanar perdó" per la tardor del 2017, sinó per fer "un míting". "Ha vingut a reafirmar-se en els delictes, diu que ho tornarien a fer, està orgullós", ha lamentat Roldán. "No són màrtirs, tot i que han vingut a presentar-se com a víctimes", ha insistit. La formació taronja ha abandonat la comissió -a la que fins ara no havien assistit mai- després de la intervenció de Roldán, i Junqueras li ha retret aquesta "mania de marxar" sense escoltar la seva rèplica.

Roldán ha justificat l'absència de Ciutadans en aquesta comissió perquè creu que només serveix per a "alimentar" l'independentisme: "És un insult a la memòria", ha argumentat en considerar que es venen a "queixar" de l'aplicació del 155 "com si l'article els hagués caigut del cel". "Els únics responsables van ser vostès, que venien aquí a trencar les notificacions judicials que els advertien", ha continuat.

La líder de la formació taronja al Parlament ha criticat la rebuda que els diputats independentistes han ofert als presos en la seva entrada a la cambra. "Lamentablement no han vingut a demanar perdó i a mostrar penediment per tot el mal que han fet. Ha vingut al de sempre, que ho tornaran a fer", ha insistit.

Roldán també ha explicat que és capaç de sostenir la mirada a Junqueras i ha qüestionat que l'exvicepresident de Govern pugui sostenir la mirada dels catalans per dir-los "que gastaven els diners de tots en cometre il·legalitats". També ha dit que entén que pugui estar "enfadat" perquè l'expresident Carles Puigdemont, "excompany d'aventures", viu ara a Brussel·les "a cos de rei": "No ho pagui amb els catalans".

"Si ho tornen a fer, ho tornarem a frenar", ha conclòs Roldán, abans d'aixecar-se i marxar de la comissió, acompanyada de Carlos Carrizosa i altres diputats taronges. Davant aquesta reacció, Junqueras ha lamentat que no es quedessin un cop havien començat el diàleg: "No s'esperarà a la meva resposta? Ara marxeu? Quina mania, amb marxar", ha reblat.



Intervencions dels grups



El diputat de CatECP Marc Parés ha dit a Junqueras que, a més d'estar en llibertat, també hauria de poder seure a la mesa de diàleg amb l'Estat. El parlamentari ha asseverat que els comuns faran "tot el que estigui a les seves mans" per aconseguir l'alliberament de tots els dirigents empresonats i el retorn dels "exiliats". Parés també ha evidenciat el "fracàs" del règim del 1978.

Per la seva banda, el diputat de la CUP-CC Carles Riera ha demanat a l'exvicepresident la seva opinió sobre una possible nova aplicació de l'article 155. El dirigent anticapitalista també ha preguntat a Junqueras quina expectativa té davant la negociació amb l'Estat. Riera ha opinat que la resolució final del conflicte vindrà a través del diàleg -a escala internacional-, però que aquest no arribarà fins que l'independentisme no tingui "prou força i capacitat" d'imposar l'agenda política a Madrid.

El diputat d'ERC Jordi Orobitg ha defensat que el diàleg "inevitable" amb l'Estat iguala les dues parts, i que és un "punt d'arrencada" molt important. Finalment, el dirigent de JxCat Francesc de Dalmases ha dit que el PSC-Units entra en "contradicció" en pregonar el diàleg però no assistir a la sessió de la comissió del 155. Dalmases també ha aprofitat per recordar a Junqueras que un dels efectes de la "repressió" és que Torra ha estat "desposseït" de la seva acta de diputat.