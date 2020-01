Un ultraconservador, ponent de l'Eurocambra pel suplicatori

L'eurodiputat ultraconservador i nacionalista búlgar Angel Dzhambazki serà el ponent de l'Eurocambra pel suplicatori contra els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín. Així ho van decidir els coordinadors del comitè d'Afers Jurídics, segons fonts parlamentàries. L'elecció del ponent es fa de manera rotatòria entre els grups polítics de l'Eurocambra i els següents a la llista eren els conservadors. Per tant, la petició per aixecar la seva immunitat es tractarà de forma conjunta.

Angel Dzhambazki és membre del Moviment Nacional Búlgar, socis de govern del primer ministre Boyko Borisov. Aquest polític de 40 anys exerceix com a eurodiputat per segona legislatura consecutiva i forma part del grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR, per les seves sigles en anglès). Vox i els nacionalistes flamencs de l'N-VA també són membres d'aquest grup parlamentari.

Durant la seva activitat europarlamentària, Dzhambazki ha mantingut un discurs antiimmigració i homòfob.

Després de la seva reelecció com a eurodiputat el maig del 2019, Dzhambazki es va presentar per ser alcalde de Sofia i entre les seves promeses polítiques hi havia la prohibició de la desfilada de l'Orgull LGTBI. En diverses intervencions a l'Eurocambra el búlgar també ha criticat la «violenta imposició de la ideologia LGTBI».

Dzhambazki va criticar la Convenció d'Istanbul contra la violència contra les dones per «destruir els valors de la família cristiana», segons la premsa búlgara.

Un cop Dzhambazki tingui el dossier a les seves mans l'eurodiputat tindrà «el temps que necessiti» per redactar la proposta d'aixecar o no la immunitat, segons fonts parlamentàries.

Segons el reglament de l'Eurocambra, l'afectat tindrà l'oportunitat de ser escoltat pel comitè i de presentar la documentació que cregui rellevant.