Carrizosa diu que Torra «no pot convocar eleccions perquè no és president»

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha assegurat aquest dimecres que el president de la Generalitat, Quim Torra, "no pot convocar eleccions perquè no és president". Cs manté que després que Torra perdés l'escó al Parlament no pot seguir com a president de la Generalitat, per la qual cosa ha li ha demanat que "deixi de fer anuncis com si ho fos". Així ha respost durant una roda de premsa a l'anunci de Torra de convocar eleccions després de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. També ha aprofitat per demanar al president espanyol, Pedro Sánchez, que apliqui l'article 155: "Cessi a Torra, convoqui eleccions i apliqui la Constitució a Catalunya".