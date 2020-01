L'aprovació dels pressupostos allunya l'escenari d'eleccions imminents

L'aprovació dels pressupostos de la Generalitat allunya l'escenari d'eleccions imminents al Parlament. Així ho han explicat a l'ACN fonts del Govern de Quim Torra i de JxCat aquest dimecres al matí, després que el president convoqués ahir a la nit una declaració institucional a Palau per aquest migdia i retardés el Consell Executiu a la tarda. Després d'una reunió d'ahir a mitjanit a Palau, JxCat es debat entre mantenir el Govern tal com està ara, fer-ne alguns canvis a les conselleries, o bé expulsar-ne ERC -o forçar la situació perquè els republicans prenguin aquesta decisió. L'expresident Carles Puigdemont i els presos tancats a Lledoners prioritzen a hores d'ara aprovar els comptes. Sí que hi ha força quòrum a JxCat per escenificar el descontentament amb ERC després del ple de dilluns. Els republicans, per cert, desconeixien ahir a la nit que Torra convocaria la declaració i endarreriria el Consell Executiu d'avui.

Torra fa dies que s'assessora per decidir com gestionar la situació actual, precipitada després que la Mesa avalés dilluns retirar la seva condició de diputat. El president ha mantingut reunions amb diputats, consellers i gent del seu entorn, incloses converses permanents amb Waterloo i Lledoners. Entre els escenaris que Torra té damunt la taula s'inclou mantenir el Govern tal com està ara; fer-hi alguns canvis a les conselleries, inclosa l'opció de deixar Pere Aragonès tan sols amb la carpeta d'Economia -per aprovar els pressupostos- i nomenar un nou vicepresident, amb el nom de Damià Calvet com a principal candidat.

Torra també sospesa expulsar ERC a curt termini. Però Puigdemont i els presos de Lledoners aposten per mantenir els socis de Govern i aprovar els comptes, ja que hi ha el dubte sobre si els comuns avalarien els pressupostos si els republicans salten de l'executiu. La presidenta del grup parlamentari de CatECP, Jéssica Albiach, ha reclamat aquest matí "pressupostos i calendari electoral", amb un missatge a Twitter.

Una altra via és que la pressió sobre ERC creixi i siguin els propis republicans els qui decidissin abandonar el Govern. Fonts d'Esquerra manifestaven ahir per la nit desconcert per l'anunci de la declaració de Torra i l'endarreriment del Consell Executiu. De fet, ni Aragonès, ni Roger Torrent ni tampoc Sergi Sabrià coneixien les intencions del president. Finalment, una darrera opció és concretar el calendari i fixar ja la data de les eleccions, però sense dissoldre el Parlament per poder aprovar els pressupostos.

Sigui com sigui, fonts de Palau asseguren que la intenció és que el Consell Executiu que es reunirà finalment avui a les 15 hores aprovi els pressupostos de la Generalitat, per després enviar els comptes al Parlament.



S'ajorna la comissió d'Economia



S'ha ajornat la comissió d'Economia del Parlament en què Aragonès havia de presentar els pressupostos per al 2020. El vicepresident, doncs, no pot presentar en comissió a les 12:30 hores uns pressupostos que encara no han estat aprovats pel Consell Executiu, i es manté l'expectativa per la declaració institucional de Torra, prevista per a les 12 hores. D'altra banda, la reunió de la Mesa del Parlament que s'havia de celebrar a les 10 hores s'ha retardat fins a les 12 hores.