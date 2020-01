Netanyahu afirma que està disposat a negociar a partir del pla de Trump

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va assegurar ahir, després de conèixer les línies principals del conegut com a «Acord del segle» del president nord-americà, Donald Trump, que està disposat a «negociar la pau amb els palestins basant-me en el pla» del dirigent nord-americà. En una roda de premsa a la Casa Blanca, Netanyahu va explicar que la seva decisió s'explica pel fet que «el pla aporta un equilibri entre palestins i israelians que d'altres no han ofert en el passat. Si accedeixen a complir totes les condicions del pla, Israel hi serà, hi serà per negociar la pau ara mateix», va afirmar el primer ministre israelià.

En aquest sentit, va lamentar que altres plans del passat pretenien «pressionar Israel perquè deixés de banda un territori tan crucial com és la vall del Jordà» i va celebrar que el d'ara, a més, implica que els palestins hagin de «reconèixer Israel com l'estat jueu».

«Gràcies a vostè moltes àrees que durant segles han estat al cor dels jueus seran reconegudes com a part de l'estat jueu», va manifestar, i va recalcar que es tracta d'un «gran pla per a Israel i per a la pau. En aquest dia vostès han portat un futur brillant per als israelians i els palestins en presentar un camí realista per a la pau», va afirmar.

El dirigent israelià, que va qualificar el dia d'ahir «d'històric», va afirmar que des del moment del seu naixement Israel ha buscat la pau amb els veïns palestins i el seu «germà», el món àrab. «Durant molt temps aquesta pau ha fracassat malgrat les bones intencions», va explicar, i va incidir en el fet que «sempre hi ha hagut una manca d'equilibri entre els interessos d'Israel i l'autodeterminació palestina».

Netanyahu va recordar «totes les coses que Estats Units ha fet per Israel» i va assenyalar Trump com «el gran amic que ha tingut Israel a la Casa Blanca», especialment en «reconèixer Jerusalem com la capital d'Israel i els alts del Golan com a territori israelià».

Netanyahu també va lloar que el pla inclogui el desarmament de Hamàs i la desmilitarització de la Franja de Gaza, i va puntualitzar que «el problema dels refugiats palestins serà per fi resolt fora de les fronteres d'Israel». Segons va sostenir, l'acord garantirà «que tots els llocs de culte romanguin accessibles a totes les religions».

«El seu pla no treu ningú de casa seva, ni israelians ni palestins. En comptes d'això, planteja solucions innovadores», va manifestar el líder israelià, que va agrair a l'Administració Trump que «s'aixequés contra l'Iran, sortís del perillós acord nuclear i eliminés el general Soleimani».