Els presos reivindiquen al Parlament el diàleg i deploren les baralles entre JxCat i Esquerra

Els sis exconsellers del Govern de Carles Puigdemont condemnats a presó pel seu paper en el procés (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa) van tornar ahir i només per unes hores al Parlament, per intervenir davant la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, on van reivindicar la via del diàleg i van deplorar les baralles internes entre independentistes. La mateixa cambra que el dia anterior havia estat escenari de la trencadissa entre JxCat i ERC que deixa la legislatura pràcticament liquidada va acollir ahir una balsàmica i emotiva jornada per a l'independentisme, que va unir intencions i forces per acollir els exconsellers. La denúncia de la «repressió», representada pels polítics provinents de Lledoners i Puig de les Basses, va ser la baula per a la concòrdia entre les diverses faccions independentistes, que durant unes hores van oblidar el cisma parlamentari. Almenys, de portes enfora.

Ahir feia exactament 823 dies, des de la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre del 2017, que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa no coincidien al Parlament. Ahir van sortir, escortats, dels centres penitenciaris on compleixen condemna i van tornar a trepitjar el Parlament per comparèixer un per un a la comissió.

En línies generals, la jornada va servir per tornar a exhibir les línies mestres del processisme, es va reclamar diàleg a la part espanyola del conflicte i es va passar bastant per alt el motiu de la jornada, la investigació dels efectes del 155. Els presos ho van aprofitar també per reivindicar-se i per donar valor a la feina feta en els últims anys per les forces polítiques i socials independentistes. I alhora van fer una crida a la unitat sobiranista, vint-i-quatre hores després de la demostració que és això justament el que avui li manca a l'independentisme.

El primer a parlar va ser Junqueras, que va assegurar que mai ha «renunciat a la voluntat de diàleg», una voluntat que «no s'ha trencat» pel fet que hi hagi nou líders independentistes a la presó. Junqueras, condemnat pel Tribunal Suprem a 13 anys de presó, es va mostrar disposat a establir «taules de negociació a tort i a dret, tantes com calgui», fins i tot amb els que «han aplaudit de manera més entusiasta» les condemnes de presó.

Després va ser el torn de l'exconseller de la Presidència Jordi Turull, que va fer una crida a l'independentisme a refer la «unitat» i a «recuperar l'esperit d'anar tots a l'una de veritat». Romeva, per la seva banda, va afirmar que «quan un no té capacitat per imposar-se a l'altre sol, s'ha de passar al diàleg i intentar arribar a acords», mentre que, ja a la tarda, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn va demanar als partits independentistes que abandonin «els partidismes i el tacticisme». El que va ser conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de l'1-O, Josep Rull, va afirmar que «els forts pacten» i només «els febles imposen», mentre que l'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies Dolors Bassa va rebutjar les «batalles de postureig» entre independentistes.

Els exconsellers van abandonar el Parlment a 2/4 de 9 del vepre entre aplaudiments de diputats i treballadors de la cambra, tal com hi havien entrat dotze hores abans.