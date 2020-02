Torra exigeix a Govern central que pagui deutes pendents en infraestructures

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit aquest dissabte al Govern espanyol que "compleixi amb els deutes pendents" en matèria d'inversions en infraestructures, especialment a Rodalies.

El president ha fet aquesta petició en la inauguració de l'estació de Zona Franca de la línia 10 Sud de metro, acte al qual també ha assistit el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

"Només amb les inversions de la Generalitat no ho aconseguirem. Per tenir el país que volem és absolutament imprescindible que el Govern compleixi amb els deutes pendents, entre ells els de Rodalies. És un problema gravíssim de país que cal resoldre d'una vegada per totes perquè els ciutadans de l'àrea metropolitana tinguin un servei de Rodalies com mereixen. No podem esperar més", ha denunciat Torra.

Sobre la necessitat d'inversió a Rodalies, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assenyalat que en la "nova etapa" de relacions amb l'Estat, aquesta reclamació ha d'estar al capdavant de les reivindicacions comunes de les administracions catalanes.