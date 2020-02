Austràlia investiga la mort de 80 coales en una tala d'eucaliptus

Les autoritats de l'estat australià de Victòria, al sud del país, han començat a investigar una massacre de més de 80 coales, segons les autoritats, durant la tala d'un bosc d'eucaliptus blaus a Brightwater durant la qual van morir de gana o bé van ser aixafats. Els cossos dels animals van ser apilats després per persones no identificades, que van procedir a cremar-los. Desenes d'activistes i empleats del Govern treballen per atendre els coales supervivents, afectats d'inanició o ferits per la caiguda dels troncs durant la tala.

L'investigador de l'ONG mediambiental Amics de la Terra, Anthony Amis, va ser alertat de la tala pels vilatans, que «van descobrir que els coales havien estat apilats amb una excavadora per formar una pila funerària. Tot feia olor de podrit. És una massacre».

Els eucaliptus van ser talats per una companyia anomenada Midway i entregats posteriorment a un propietari local. «Imagino que en van atropellar alguns quan retiraven els troncs», va lamentar Amis, qui va confirmar que més de vint de coales van ser sacrificats per la gravetat de les ferides.

La companyia Midway va rebutjar aquestes «pertorbadores acusacions» i va assegurar que va procurar «deixar un espai apropiat d'arbres», que va ser talat posteriorment per «persones no identificades».