El fiscal veu un «mal gratuït» i una «relació tòxica» en el crim de la urbana

El fiscal del cas de Rosa Peral i Albert López, els guàrdies urbans de Barcelona acusats de matar un company, parella sentimental d'ella, va afirmar ahir que «desgraciadament, el mal gratuït existeix» , i veu aquest triangle amorós com una «xarxa de mentides, manipulacions i toxicitat».

Peral i López es van asseure ahir per primera vegada al banc dels acusats davant el jurat popular que els jutjarà a l'Audiència de Barcelona com a coautors d'un delicte d'assassinat amb traïdoria, i per als quals el ministeri fiscal demana penes de presó de 25 i 24 anys, respectivament. Durant el judici, que va arrencar amb les al·legacions i qüestions preliminars de les parts, els imputats no es van creuar ni una sola mirada malgrat estar asseguts al mateix banc i van romandre gairebé tota l'estona amb la cara immutable, amb l'excepció d'uns moments d'emoció que va mostrar l'acusada quan van parlar de les seves filles.

Els fets jutjats es remunten al 2 de maig del 2017, quan, segons l'escrit de la fiscalia, els dos acusats van executar un «pla criminal preconcebut» per posar fi de «forma violenta» a la vida de la parella sentimental de la dona, Pedro Rodríguez, al domicili que tots dos compartien a Vilanova i la Geltrú. Posteriorment, la nit del 2 al 3 de maig, els encausats van introduir el cos sense vida de la víctima al maleter del seu cotxe, i es van dirigir a una pista forestal a l'àrea de l'embassament de Foix, on van calar foc al vehicle, que va quedar pràcticament carbonitzat per l'acció de les flames. Durant el trajecte en cotxe cap a aquest pantà, els dos acusats haurien passat pels voltants de la casa de l'exmarit de la guàrdia urbana acusada per intentar incriminar-lo.

En les seves al·legacions davant el tribunal, el fiscal Félix Martín va argumentar que encara que es pugui pensar que «ningú normal pot fer una cosa tan brutal» com és aquest assassinat, «desgraciadament, el mal existeix en algunes ocasions».

El ministeri públic, així, presentarà al llarg del judici proves testificals i pericials que puguin dilucidar el comportament dels acusats abans del dia dels fets, durant la jornada en què van succeir els fets, i en dies posteriors, fins que van ser detinguts. Segons el fiscal, és «necessari» conèixer aquest triangle amorós, que va qualificar com una «xarxa de mentides, enganys, manipulacions i toxicitat en lletres majúscules», per poder entendre el que va passar el dia dels fets.