El PP presenta al TSJC la querella contra Torra per un presumpte delicte d'usurpació de funcions

El PP ha presentat aquest dimecres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la querella contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per un presumpte delicte d'usurpació de funcions públiques. A l'escrit, de 19 pàgines, els populars denuncien que Torra està "exercint il·legalment" les funcions de president de la Generalitat i demanen que s'adoptin les "cauteles que procedeixen" perquè la "greu pertorbació de l'ordre constitucional" provocada per Torra "no continuï més temps". "La continuïtat en la delictiva actuació del querellat, assumint funcions que no li corresponen, perjudica greument els interessos de tots els catalans i d'Espanya com a nació, i és greument contrària a la Constitució, per la qual cosa ha de posar-se fi immediatament a tan il·lícit procedir".

A la querella, el PP assegura que la situació està generant una "falsa aparença de legalitat" i que Torra se situa de forma "deliberada i dolosa" al marge de la Constitució. "I manifesta amb absoluta jactància que pretén continuar fins al final en tan il·lícita conducta, amb menyspreu absolut pel compliment de la llei", afirma el text.

El president del PP, Pablo Casado, va anunciar fa dies la presentació de la querella i ha assegurat en reiterades ocasions que consideren que Torra ja no és president de la Generalitat i han demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no es reuneixi amb ell aquest dijous.

El PP argumenta que Torra ja no pot ser president de la Generalitat perquè ha perdut la condició de diputat del Parlament després que la cambra catalana li retirés l'escó per ordre de la Junta Electoral Central (JEC), que va aplicar la condemna d'inhabilitació per desobediència del TSJC per no haver retirat de la Generalitat la pancarta amb el llaç groc en període electoral.

Accions "nul·les" com a president



La querella sosté que la pèrdua de condició de diputat hauria de comportar "automàticament" el cessament de Torra com a president d'acord amb l'article 152.1 de la Constitució i l'article 67.2 de l'Estatut. Així doncs, el PP considera que les decisions i accions que pren Torra són "nul·les" i, per tant, "ineficaces, des del punt de vista administratiu, a més de la seva indubtable rellevància penal".

Al TSJC perquè exerceix "de facto"



El PP argumenta que presentin la querella al TSJC, per molt que hagi perdut el dret al càrrec la qual cosa també implicaria perdre l'aforament amb la qual cosa haurien d'acudir a un tribunal de primera instància, perquè Torra continua exercint "de facto" com a cap de l'executiu català. "S'entesta a mantenir el càrrec en oberta i franca rebel·lia davant la Constitució i l'Estatut de Catalunya", diu el text.

Com exerceix "de facto" de president de la Generalitat, el PP entén que el competent "en tant no es produeixi formalment el cessament en el càrrec" és el TSJC. "La usurpació de funcions produeix una aparença de formalitat legal dels actes del querellat que objectem de manera radical i que és precís desfer immediatament, però produeix l'efecte processal del manteniment del seu aforament", constata.

Utilitza les al·legacions del Parlament



A la querella, els populars utilitzen les al·legacions del Parlament davant la JEC per argumentar que la pèrdua de la condició de diputat implica deixar de ser president de la Generalitat. El PP diu que "resulta aclaridor" que les al·legacions de la cambra baixa citin que l'Estatut diu que cal tenir la condició de diputat per ser president de la Generalitat i que "s'hauria de mantenir" durant l'exercici del càrrec.

Demana que se l'interrogui



El PP demana a la Sala Civil i Penal del TSJC que admeti a tràmit la querella i designi un instructor per a la causa. Els populars sol·liciten com a prova que s'interrogui Torra.