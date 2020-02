Vergés assegura que la Generalitat treballa amb informació actualitzada

La consellera de Salut, Alba Vergés, va constatar després de la reunió del Consell Interterritorial sobre el coronavirus amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i els consellers de Salut de la resta d'autonomies que la conselleria treballa amb la informació «que pertoca». «Això ens permet treballar molt bé i amb molta tranquil·litat» i donar el missatge que «de moment no hem d'estar patint, sempre alerta però amb molta calma i tranquil·litat».

En una atenció als mitjans ahir a la tarda, posterior a la trobada multilateral a Madrid, Vergés va explicar que no s'ha establert cap mesura concreta però que han constatat que la coordinació entre territoris funciona i que no es pot parlar de risc. Vergés va destacar que Catalunya té un protocol per afrontar el coronavirus i que els dos casos sospitosos que s'han descartat han evidenciat que funciona. «Seguirem estant atents i alerta», va dir Vergés, encara que per ara no hi ha nous casos sospitosos a Catalunya.

D'altra banca, Vergés es va negar ahir a fer-se la foto a la reunió sobre el coronavirus entre els responsables autonòmics i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, perquè Catalunya, va dir, continua defensant «el diàleg bilateral per resoldre el conflicte polític».

Vergés va fer aquestes declaracions al final de la reunió de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (SNS) monogràfica, a la qual va assistir per primera vegada en molt temps, perquè «és una reunió de coordinació de l'àmbit de la salut publica».

Una reunió que va permetre a la consellera igualadina «constatar i estar molt tranquil·la que la informació» proporcionada pel ministre «és la mateixa amb la qual treballen» els seus «equips a Catalunya», per això va voler llançar un missatge de «tranquil·litat i calma».

No obstant això, va rebutjar posar amb la resta de consellers perquè el govern anterior de la Generalitat segueix «a la presó i a l'exili».