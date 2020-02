Lastra: «Hem d'aconseguir un altre gran pacte territorial com el de fa 40 anys per, almenys, 40 anys més»

La portaveu al Congrés del PSOE, Adriana Lastra, ha reclamat arribar a un altre "gran pacte com el de fa 40 anys, per almenys, 40 anys més". Lastra ha defensat al 9è Congrés del PSC a les comarques de Girona, la negociació amb Esquerra perquè ha servit per "desbloquejar" una situació que "paralitzava" la societat espanyola. La portaveu socialista ha exigit a la classe política que es dediqui a "resoldre els problemes dels ciutadans" i ha assegurat que "hi haurà quatre anys de legislatura". En aquest sentit, Lastra ha donat per fet que aprovaran els pressupostos i destacava que el pacte al què han arribat per la investidura "és sòlid" i "viable". "Nosaltres som un partit d'acció però sobretot de convicció", ha assenyalat.

En una sala amb delegats socialistes de les comarques de Girona i altres convidats, la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha reivindicat Pedro Sánchez com l'únic president que pot desbloquejar el "conflicte polític" entre Catalunya i la resta d'Espanya. Lastra ha demanat que els representants públics "deixin de generar problemes a la societat" i per això cal "acabar amb aquest conflicte, potser no per sempre però sí per algunes dècades". "

"Podem fer-ho i hem de fer-ho conjuntament, tot i que hem de ser conscients de les dificultats, de la complexitat de la situació i els molts obstacles que ens trobarem pel camí", ha assenyalat.

En aquest sentit, la portaveu socialista ha defensat que els acords que han dut a terme amb la resta de forces polítiques per a la investidura de Pedro Sánchez "són viables i sòlids". Per això, Lastra ha donat per fet que aprovaran els pressupostos generals i que esgotaran la legislatura. "No tingueu cap dubte que tenim quatre anys de mandat per endavant. Això deixem-ho clar des del principi", ha destacat entre aplaudiments.

Pactes constants

Lastra ha explicat que hauran de pactar constantment amb la resta de partits polítics de la cambra baixa. "Amb gairebé una vintena de forces al Congrés, ens porta a haver de negociar cada llei, i qui no ho entengui és que no sap l'època en la què ens ha tocat viure. El pacte no vol dir renunciar als teus principis", ha etzibat.

Lastra en aquest punt també ha carregat contra les forces de dretes, a qui acusa de portar "una crispació inexistent" que "cal combatre". "Hem de lluitar contra aquesta dreta política i mediàtica que, mentre nosaltres parlem de lleis d'eutanàsia o de pujades del salari mínim interprofessional, ella només parla de Bolívia, Veneçuela i d'aquí poc també ho farà de Cuba", ha etzibat la portaveu socialista.

Tot plegat en una sala plena amb unes 200 persones entre delegats, càrrecs del partit i convidats, en el què ha estat la inauguració del 9è congrés del PSC a les comarques de Girona. Un congrés que es tancarà aquest diumenge amb la intervenció del primer secretari general del partit, Miquel Iceta.