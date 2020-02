Torra exigeix un «mediador» a la taula de diàleg i espera el suport d'ERC

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir que convocarà per a la setmana que ve una nova cimera de forces independentistes (ERC, JxCat, la CUP i les entitats ANC i Òmnium Cultural), que espera que avalin la reclamació d'un «mediador» per a la taula de diàleg sobre Catalunya. Torra ho va plantejar després de rebre ahir al matí una delegació d'alcaldes de la Catalunya Nord que van signar un manifest sobre l'1-O.

Després de reunir-se ahir amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, que va proposar que la taula de diàleg es constitueixi abans d'acabar aquest mes de febrer, Torra va explicar que la setmana que ve se celebrarà una nova cimera independentista, com la que va tenir lloc el 15 de gener passat i que va servir per fixar la posició que el president havia de mantenir en la seva trobada amb Sánchez.

A les forces independentistes convocades, Torra els proposarà «els passos següents en aquest procés de negociació» i va mostrar-se convençut que es posaran d'acord. Segons Torra, caldrà «tenir en compte molt especialment» la moció aprovada ahir pel Parlament, amb el vot a favor de JxCat, ERC i la CUP i l'abstenció dels comuns, que plantejava que a la taula de diàleg entre governs hi hagi un «mediador internacional» que «vetlli pel compliment dels acords». Torra va fer seva la petició, aprovada per la «majoria absoluta de la cambra», perquè «en aquest procés de negociació amb Espanya hi hagi també la figura d'un mediador», un text «d'obligat compliment per a nosaltres en aquests moments».