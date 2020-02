Òmnium porta als carrers la campanya per l'amnistia amb murals i cartells arreu del país

Òmnium Cultural ha traslladat al carrer la campanya 'Amnistia Ara!' per als "represaliats" pel procés. Després d'impulsar un manifest –en el marc de la plataforma 'Som el 80%'- en què 200 personalitats de l'àmbit polític, social, cultural i esportiu demanen l'amnistia per als presos i "exiliats", l'entitat ha fet arribar la petició a tot Catalunya a través de murals, cartelleres de gran format a les entrades i sortides de les grans ciutats o opis al carrer, entre altres formats. La campanya representa un "clam" de la societat civil catalana per empènyer la classe política a treballar en favor de l'amnistia com a part de la resolució política.

A Barcelona i l'Àrea Metropolitana, la campanya es pot veure al transport públic, com els autobusos, i a les principals estacions de metro i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.