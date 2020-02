Detingut per colpejar el seu gos fins a matar-lo a Premià de Mar

Els Mossos d'Esquadra juntament amb agents de la Policia Local han detingut la matinada d'aquest dimecres a Premià de Mar un noi de 23 anys i veí del municipi per colpejar fins a la mort el seu gos i per agredir els agents durant el seu arrest. Els fets han passat poc després de la mitjanit quan veïns de l'home han alertat a la policia que escoltaven cops i trencadisses i els gemecs d'un gos a l'interior del domicili. Un cop al lloc dels fets, els agents, en no aconseguir que l'home els obrís la porta, han accedit al domicili per una finestra des d'on han vist un gos ajagut en una capsa respirant amb dificultat. En aquest moment quan el detingut s'ha abraonat sobre els agents donant-los puntades de peu i intentant mossegar-los.

Un cop detingut l'home, els agents han enviat el gos al veterinari de guàrdia de la protectora d'animals d'Argentona on poc després ha mort com a resultat de les lesions sofertes.

El detingut passarà durant les properes hores a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Mataró.