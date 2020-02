El Govern aprova les taxes Google i Tobin i redueix l'11,3% la recaptació prevista

El Consell de Ministres va aprovar el nou impost digital i el que gravarà les transaccions financeres, coneguts com a taxa Google i taxa Tobin, respectivament, els projectes de llei de les quals van decaure a l'anterior legislatura davant l'avançament electoral, amb una recaptació prevista de 1.818 milions d'euros, inferior als 2.050 milions calculats l'any passat, com a conseqüència de l'alentiment econòmic.

Ho va assenyalar la portaveu de Govern, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres –que ahir va presidir Felip VI–, en què va destacar que es tornen a posar en marxa els dos tributs paralitzats per la convocatòria d'eleccions i s'emmarquen en les pràctiques fiscals defensades per les autoritats europees.

«Espanya modernitza el seu sistema fiscal i el va fa més just, més progressiu i redistributiu», va explicar Montero, que va destacar que ha de «respondre a les noves realitats» i els nous negocis derivats del món digital. Va detallar que la recaptació prevista per a la «taxa Tobin» es manté en 850 milions d'euros, si bé els ingressos que es calculen amb la taxa Google s'han reduït a 968 milions, uns 232 milions d'euros menys, a causa de l'alentiment de l'economia i a l'experiència d'altres països que ja l'han implementat.

L'acord de Govern entre PSOE i Podem incloïa l'aprovació de tots dos impostos, amb els quals l'Executiu esperava recaptar uns 2.050 milions d'euros (1.200 milions amb l'impost digital i 850 amb el de transaccions financeres). Ara, la previsió es redueix a 1.818 milions, l'11,3% menys, després del canvi en l'estimació d'ingressos amb la taxa Google.

El nou impost sobre determinats Serveis Digitals, conegut com a taxa Google, gravarà aquelles empreses amb ingressos anuals totals d'almenys 750 milions d'euros i amb ingressos a Espanya superiors als 3 milions d'euros. Segons Montero, «en cap cas» hi ha discriminació en funció de nacionalitat o del tipus d'empresa, es garanteix que les pimes no paguin l'impost i es protegeix el sector de les startups.

En concret, en la mateixa línia que la proposta que va fer la Comissió Europea, gravarà el 3% dels serveis de publicitat en línia, serveis d'intermediació en línia i la venda de dades generades a partir d'informació proporcionada per l'usuari durant la seva activitat o la venda de metadades. «És just que la societat se'n beneficiï», va assegurar.

El preàmbul del projecte de creació de l'impost estableix l'adaptació del mateix un cop hi hagi un consens internacional, va aclarir Montero. De fet, va recordar que el gravamen és molt similar al que va aprovar França l'any passat i l'entrada en vigor del qual ha paralitzat després d'arribar a un acord amb els Estats Units, que havien anunciat la imposició d'aranzels a productes francesos per considerar que aquest impost digital penalitzava principalment els grans gegants tecnològics dels Estats Units, com Amazon, Google i Facebook.

Juntament amb aquest impost, el Consell de Ministres va donar llum verd al projecte de llei que crea l'Impost sobre les Transaccions Financeres, conegut com a taxa Tobin, que gravarà amb un 0,2% les operacions de compra d'accions espanyoles executades per operadors del sector financer. La liquidació de l'impost serà mensual i els contribuents presentaran una declaració anual.