La Fiscalia també recorre el 100.2 de Forn i parla d'un «segon grau i mig»

La fiscalia també ha presentat recurs contra l'aplicació de l'article 100.2 en el cas de l'exconseller Joaquim Forn, que surt de la presó entre setmana per treballar a Mediapro. Com en el recurs de Jordi Sànchez, el ministeri fiscal avisa que portarà la qüestió al Suprem si es manté aquesta concepció del 100.2 com un «segon grau i mig». Argumenta que l'activitat laboral a l'exterior de Forn no té cap relació amb el delicte comès, sobre el qual no s'ha fet cap tractament, continua. L'àmbit laboral tampoc és un dèficit que presenti Forn, i encara més tenint en compte, diu la Fiscalia, que ja s'ha demostrat que no tindrà problemes per trobar feina un cop tingui el tercer grau.

En la línia del que ja va exposar en el recurs de Sànchez, la Fiscalia subratlla que el 100.2 és una mesura «excepcional», i per això exigeix una «interpretació restrictiva». També critica que la consellera de Justícia digui que tots els presos s'hi podran acollir.

Al seu escrit, constata que dels informes de Lledoners es desprèn que s'aplica l'article 100.2 com un pas intermedi entre el segon i el tercer grau.