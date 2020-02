El CIS consolida el PSOE amb un 30,9% del vot i manté estable l'independentisme

El PSOE continua ampliant la distància amb el PP i obtindria un 30,9% dels vots si es tornessin a celebrar unes eleccions a l'Estat, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de febrer. Els socialistes es consoliden i obtenen mig punt percentual més amb relació a l'enquesta del gener que els donava una estimació de vot del 30,4%. El CIS dona una intenció de vot del 18,9% al PP, que baixa un punt percentual, però es manté com a segona força. Unides Podem baixa dues dècimes però segueix sent la tercera força per davant de Vox, que obté el mateix resultat que a l'anterior CIS, 13,4%. Cs se seguiria recuperant amb una intenció de vot del 8,1%, un punt i mig més que al gener.

Els partits independentistes es mantenen pràcticament estables en una enquesta feta a principis de febrer, coincidint amb la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra.

ERC baixaria sis dècimes fins al 3,3% de la intenció de vot -a l'anterior CIS va augmentar-ne tres fins al 3,9%-, JxCat recuperaria quatre dècimes i se situaria en l'1,8% -al gener va perdre'n vuit- mentre que la CUP continuaria obtenint l'1%.

Les dretes no sumen

La suma de les tres dretes seguiria sense superar la dels socis de l'executiu de coalició. PP, Vox i Cs obtenen una estimació de vot del 40,4% -lleugerament superior a l'anterior CIS quan sumaven el 39,8%- mentre que PSOE i Unides Podem sumarien un 44,5% -tres dècimes més-. L'enquesta es va fer entre l'1 i l'11 de febrer.