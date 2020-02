La grip causa 43 morts en només una setmana a Catalunya

Un total de 43 persones van morir per la grip durant la setmana passada a Catalunya. El 72,1% tenia més de 64 anys; el 25,6% en tenia entre 45 i 65 i només hi ha un cas entre el grup de menors de cinc anys. Són dades del Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya. En general, l'activitat gripal ha baixat notablement i ho continuarà fent en les properes setmanes. La taxa d'incidència ha passat dels 288,4 casos per 100.000 habitants a 167. Les taxes d'incidència més altes han estat en menors de cinc anys (369 casos per 100.000 habitants). Durant la setmana del 17 al 23 de febrer es van notificat 13 nous casos greus hospitalitzats de grip.