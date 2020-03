Una noia de Girona i un barceloní eleven a 16 els casos de coronavirus a Catalunya

El Departament de Salut va confirmar ahir el quart cas positiu de coronavirus a Girona. Es tracta d'una noia de vint anys que es troba en estat lleu i que es va contagiar a partir d'algun dels casos anteriorment confirmats.

El cas se suma als dos nous casos confirmats diumenge, dues noies de 20 i 16 anys que havien viatjat al nord d'Itàlia que també estan en estat lleu, i al de divendres, una treballadora de l'Ajuntament de Girona, de 52 anys i que també havia viatjat a Itàlia recentment. Per la seva banda, l'Ajuntament va activar el protocol per identificar els treballadors que van estar en contacte amb ella.

Ahir al vespre també es va confirmar el positiu d'un home de 38 anys resident a Barcelona, també en estat lleu, i que també es va contagiar per contacte amb un cas anteriorment confirmat. En total a tot Catalunya el nombre de casos es va elevar fins a 16.

Dissabte, la consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar noves mesures per combatre el coronavirus, com ara que les persones que requereixen fer la prova per comprovar si han estat infectades pel Covid-19 ja no hauran de desplaçar-se a un centre sanitari, sinó que se'ls farà la prova a domicili. Així, qui pensi que pot patir la malaltia ha de trucar al 061 Salut Respon, on un facultatiu l'atendrà i, juntament amb els serveis d'epidemiologia, determinaran si compleix criteris de sospita. En cas que sigui pertinent, els serveis d'emergències mèdiques es desplaçaran al domicili de la persona per tal de recollir les mostres necessàries per fer la prova.



Més de 110 casos a Espanya

El Ministeri de Sanitat va actualitzar les dades a les set de la tarda i va xifrar en 114 el nombre de casos de coronavirus a Espanya. En un comunicat i després «d'ajustar» les xifres amb les comunitats autònomes, el Ministeri va rebaixar la xifra de 119 que havia donat el migdia. A part dels casos a Catalunya, a Madrid n'hi havia 29 i al País Basc, 9. La Rioja també en tenia un de comptabilitzat. La resta de comunitats autònomes mantenien les mateixes dades. Andalusia, 12; Cantàbria, 10; Canàries, 7; Astúries, 1; Balears, 2; Castella i Lleó, 3; Castella-la Manxa, 3; la Comunitat Valenciana, 15, i Navarra, un cas.



Illa preveu noves mesures

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va descartar prohibir les aglomeracions per evitar el contagi de coronavirus, però sí que preveu promoure mesures de sensibilització per augmentar la detecció del virus, així com aconsellar els metges que no vagin a congressos, ja que el seu contagi pot provocar una disminució important de personal.

Ahir Catalunya va participar en una reunió amb el Ministeri i les comunitats on van aparèixer casos de coronavirus sense un origen concret. Illa va demanar calma i va assegurar que si s'han de prendre mesures addicionals, que no hi hagi cap dubte que es prendran.

D'altra banda, el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va recomanar que les persones amb simptomatologia no assisteixin a esdeveniments col·lectius i va insistir en la importància d'extremar la higiene en el dia a dia.

Pel que fa a la possibilitat de passar a la fase de mitigació a zones molt concretes on no es va detectar l'origen d'alguna infecció, Simón va avisar que pot tenir un «impacte socioeconòmic important».

Les mesures que es podrien implantar si es canvia de fase a aquestes zones serien «restriccions en l'agrupament de persones», com el tancament d'escoles o implantar el teletreball. Simón va destacar que són mesures amb implicacions rellevants i, per això, s'han de «valorar amb molt de compte». «S'han de prendre a temps però tampoc es poden avançar» per no generar un impacte negatiu innecessari, va dir.



Primer cas a Andorra

Andorra va registrar el primer cas de coronavirus. Es tracta d'un pacient de 20 anys que havia estat a Milà i va ingressar a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell dissabte. Té una afectació lleu. El noi continuarà a l'hospital fins que no s'obtinguin dos resultats analítics negatius en un període de 24-48 hores.

També es monitoritzarà el seu entorn més proper. Les autoritats van posar dissabte sota observació domiciliària dues ciutadanes que van coincidir en un avió amb un afectat.