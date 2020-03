La defensa de Ponsatí intentarà que Escòcia cancel·li el seu procés d'extradició

La defensa de l'exconsellera catalana Clara Ponsatí va anunciar ahir que intentarà que la justícia escocesa suspengui, o almenys paralitzi, el seu judici d'extradició a Espanya, on és acusada de sedició pel seu paper en el referèndum il·legal d'independència que Catalunya va celebrar el 2017.

Ponsatí acudirà demà a una vista preliminar sobre el seu procés d'extradició que se celebrarà al Tribunal del Sheriff d'Edimburg, la cort civil de la capital escocesa, que en la seva última sessió va fixar l'inici del judici per a l'11 de maig. No obstant això, aquest calendari podria canviar si el procés judicial es paralitza, com pretén la seva defensa, després que Ponsatí es convertís en eurodiputada i obtingués immunitat en ocupar un dels escons que va deixar vacants la sortida del Regne Unit de la Unió Europea el 31 de gener passat. «Davant el tribunal presentarem que si s'accepta que la Clara té immunitat, aleshores el seu cas d'extradició no pot continuar, o almenys hauria de ser ajornat fins que el Parlament Europeu hagi decidit sobre la petició d'Espanya», va afirmar l'equip legal de l'exconsellera.